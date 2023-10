Die Spezialisten für die ätzenden Einsätze

Dass das Wissen daraus aber regelmäßig im Ernstfall gebraucht wird, zeigt ein Blick auf die Statistik. 2526 Mal mussten die Florianis im vergangenen Jahr in Niederösterreich zu einem Schadstoffeinsatz ausrücken, das sind sieben pro Tag! Die Palette reicht dabei von der Dieselspur auf der Straße und von Ölteppichen auf Flüssen oder Seen über dem Chlorgas-Austritt in Schwimmbädern bis zu geplatzten Fässern mit ätzenden oder explosiven Chemikalien in diversen Industriebetrieben.