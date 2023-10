Edtstadler: „Es war ein langer und steiniger Weg“

Information kann eingeklagt werden

Grundsätzlich gilt also: Gemeinden über 5000 Einwohnern müssen jede Anfrage behandeln. Egal ob diese Anfrage mündlich oder schriftlich, etwa per Mail eingebracht wurde. Und die Auskunft muss kostenlos erfolgen. Dazu gibt es eine Frist von vier Wochen ab Anfragestellung, in komplexen Fällen sind es maximal acht Wochen. In dieser Zeitspanne muss eine Auskunft erfolgen: „Sonst kann die Information auch eingeklagt werden“, so Edtstadler.