Randalierer trat Polizisten mit Fuß ins Gesicht

Sie sollen ihn in Ruhe lassen, er streite sich nur mit seiner Freundin - so versuchte der Klagenfurter die Polizisten schnell wieder aus seiner Wohnung zu bringen. Der Mann und seine Freundin waren wegen ihrer Streiterei einer Passantin aufgefallen, die die Beamten verständigte. “Im Zuge dieses Gesprächs konnte im Inneren der Wohnung eine laut schreiende und weinerliche Frauenstimme wahrgenommen werden, welche angab, dass alles in Ordnung sei“, heißt es Seitens der Polizei.