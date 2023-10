Kärntner fielen auf Internetbetrüger rein

„Ein vom unbekannten Täter gesendeter Link führte das Opfer auf eine Homepage einer Firma aus Hamburg. Die seitens der PI Bad St. Leonhard geführten Ermittlungen ergaben, dass, nach Rücksprache mit der Firma in Hamburg kein Container verkauft wurde, keine Ratenzahlung angeboten wurde und auch kein italienisches Konto existiert“, heißt es in der Polizeimeldung. Weil die 47-Jährige so schnell Anzeige erstattete, bleibt ihr zum Glück nur ein relativ kleiner Schaden von knapp 100 Euro.