So gemein lästert Charles‘ Cousin über Meghan

Kate und William gar nicht getrennt?

Ein Geheimnis gilt es auch aus der Beziehung von Prinz William und seiner Kate für den deutschen Cousin zu lüften. Denn wie er wissen will, gab es zwischen dem heutigen Ehepaar im Jahr 2007 gar keine richtige Trennung. In Wahrheit habe Kate „heimlich das Palastleben geübt“, so der 81-Jährige. Man wollte demnach damals sehen, „ob sie die Rolle der künftigen Königin übernehmen will.“