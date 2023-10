Des Königs Auferstehung nach über 500 Jahren

Am Ende eines stressigen Tages sitzt Philippa Langley (Sally Hawkins) in einer Theateraufführung von Shakespeares Richard III. Mordlüsternheit und Bösartigkeit werden dem britischen König seit jeher zugeschrieben. Philippa indes vermeint in dem von Tudoristen geschmähten Regenten einen verkannten Außenseiter zu erahnen, dem fortan all ihre Aufmerksamkeit gilt.