Diebstahl von Paketauto auf kuriose Weise geklärt

Das E-Fahrzeug war unversperrt und mit angestecktem Zündschlüssel vom Zusteller für rund zehn Minuten unbeaufsichtigt gewesen. Ein bis zuletzt Unbekannter hatte das Fahrzeug entwendet. Im Laufe des Tages konnte das Auto mehrmals geortet, am späten Nachmittag am Irschenberg in Bayern/Deutschland abgestellt und verschlossen sichergestellt werden. Das Fahrzeug hatte nur noch eine Ladeleistung von vier Prozent, was auch der Grund für die Beendigung der Fahrt gewesen sein dürfte.