Illwerke VKW senken ab kommenden Jahr Strompreis

Lob von Wallner

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hieß die neuerliche Strompreissenkung des landeseigenen Energieunternehmens ausdrücklich gut. Der Strompreis sei auf dem Vorkrisenniveau angelangt, das sei in Zeiten der Teuerung eine gute Botschaft an Bevölkerung und Wirtschaft. Aus Landessicht sei entscheidend, „dass wir unter den günstigsten Landesenergieversorgern bleiben“, so der Regierungschef. Auch in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland sei der Strompreis deutlich teurer.