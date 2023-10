Streik jetzt fix: Spitalsärzte legen Arbeit nieder

Paukenschlag in der Wiener Ärztekammer. Wie die „Krone“ erfuhr, hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte einen wienweiten Streik beschlossen. Zwischen Mitte November und Mitte Dezember werden die Ärzte zumindest für einen Tag die Arbeit niederlegen. Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Streit um bessere Arbeitsbedingungen in den Spitälern. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.