Verwendung für 30 Millionen Euro gesucht

Das Land hat aber erst knapp zwölf Millionen Euro ausbezahlt. Die SPÖ will in der Landtagssitzung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mittels Anfrage wissen, wie das Land die restlichen Millionen einsetzen will. Dazu fordert die SPÖ per Antrag einen automatischen Heizkostenzuschuss für Mindestpensionisten.