Die Würde des Kanzlers | Ein Karas, der würde

Nein, es ist kein Rücktrittsgrund, das Video von Karl Nehammer, in dem er armutsgefährdeten Menschen rät, länger zu arbeiten und ihre Sprösslinge zu McDonalds zu schicken. Letzteres immerhin, um Burger zu essen und nicht, um das Familieneinkommen durch Kinderarbeit aufzufetten. Es ist ebenso wenig ein Rücktrittsgrund wie seine Empfehlung, die Teuerung mit Alkohol und/oder Psychopharmaka zu bekämpfen oder sich um das Coronavirus einfach nicht mehr zu kümmern (ja, genau dieses Coronavirus, das in Kombination mit Grippe- und RSV-Viren gerade wieder die Schulklassen leert und die Spitäler füllt). Und nein, das Video des polternden Kanzlers ist auch bei Weitem nicht mit Ibiza zu vergleichen, daran sei die FPÖ, die gestern eben das versuchte, erinnert: Ein Parteichef und Kanzler, der vor Funktionären eine Meinung formuliert - und sei es noch so plump -, entspricht mitnichten einem Parteichef und späteren Vizekanzler, der mit einer vermeintlichen Oligarchennichte über Korruption und Stimmenkauf verhandelt - und sei er auch noch so betrunken. Nein, es ist kein Rücktrittsgrund, das Video von Karl Nehammer, in dem er mit Worten auf nächtlichem, promillegeschwängertem Stammtischniveau die Leistungsgesellschaft propagiert. Es ist Wahlkampf. Einer, der noch plumper, derber und schmutziger werden wird. Und an dessen Ende die Wähler entscheiden können, ob ein solcher Auftritt eines Kanzlers würdig ist.