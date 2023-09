Keim-Alarm in NÖ ++ Europa auf Atomkurs

In der Region um Laa an der Thaya gab es am Dienstag eine Meldung über erhebliche Verunreinigungen im Trinkwasserversorgungssystem. Und: Der neue EU-Klimakommissar Maroš Šefčovič hält Atomkraft für sehr wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 26. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.