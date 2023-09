Leiche im Auto: Aber Corona-Leugner tickt normal

Ganz Österreich hat Ende Juli über ihn gesprochen, nachdem er in Ansfelden mit der Leiche seiner kurz zuvor verstorbenen Ehefrau Tanja (38) aus Puchenau im Kofferraum in eine Polizeikontrolle geraten war – die Söhne (11 und 15 Jahre) und die fünfjährige Tochter saßen auch im Pkw. Ihre Mutter war einer unbehandelten Brustkrebserkrankung erlegen. Am Barbarafriedhof in Linz liegt inzwischen ein Brief des weiterhin inhaftierten Witwers an seine tote Ehefrau. Doch das von der Richterin des Landesgerichts Linz angeforderte psychiatrische Gutachten hat gar nichts mit dem Herumkutschieren der toten Ehefrau zu tun.