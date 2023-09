Festspielarchiv kann nun Umzugskartons packen

Wer schon einmal umgezogen ist, weiß: Das ein- und auspacken von Umzugskartons ist mitunter das Schlimmste am ganzen Prozedere. Gleich 1000 Kartons von einem bekannten schwedischen Möbelhersteller müssen nun die Salzburger Festspiele vollpacken. Denn das Festspielarchiv darf endlich in die frisch sanierte ehemalige Kommandendatenvilla in Riedenburg einziehen. Am Freitag nahmen die Festspielarchiv-Chefin Margarethe Lasinger und der Kaufmännische Festspieldirektor Lukas Crepaz die Schlüssel von der Gemeinnützigen Salzburger Wohnbaugesellschaft (gswb) offiziell in Empfang.