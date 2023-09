Wieder Wirbel um den Garten des Bürgermeisters

Wieder Wirbel um den Garten des Welser Bürgermeisters Andreas Rabl (FP). Erstmals gingen vor drei Jahren die Wogen hoch. Es war duchgesickert, dass Rabls Gattin rund 1400 Quadratmeter heiß begehrtes Grünland im südlichen Teil des Lokalbahnhof-Areals von einem guten Freund erworben hatte. „Um unseren Garten des Wohnhauses zu erweitern“, schloss Rabl eine spätere Umwidmung dezidiert aus. Nun aber soll der Gemeinderat am Montag die Aufnahme des Grundstücks in die „Kernzone“ besiegeln. Diese ermöglicht oftmals eine viel leichtere Bebauung der Grundstücke. „Nicht in unserem Fall“, versichert Rabl. Zu den Schienen müsse weiter ein Abstand von 16 Meter eingehalten werden.