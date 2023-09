Sexy und Single: Wiesn-Playmate Laura sucht Mann

Wiesn-Playmate hofft auf Durchbruch als Model

Sie selbst sei jedenfalls einfühlsam, humorvoll und strotze nur so vor Lebensfreude, so Laura weiter. „Überhaupt bin ich ein geselliger Mensch, dem das Familienleben wichtig ist“, schmunzelte sie. Und freilich wisse sie auch um ihre körperlichen Vorzüge Bescheid, so das Wiesn-Playmate. Was sie an sich am liebsten mag? „Meine Augen! Außerdem bin ich mit natürlich formschönen Brüsten gesegnet.“