Nach Schockbild: Hacker fordert rasche Aufklärung

Hilferuf wird immer lauter

„So geht’s nicht weiter, wir können nicht mehr“, tönt es aus dem Spital. Die Versorgung auf der Orthopädie- und Traumastation hänge am seidenen Faden. Weil es kaum mehr Pfleger gibt. Viele haben gekündigt oder wollten versetzt werden. Am Sonntag sollen auf einer Station zehn Patienten in Gangbetten gelegen haben. Gangbetten, die nicht so heißen dürfen, weil es sonst Ärger „von oben“ gibt, so Betroffene zur „Krone“.