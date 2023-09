Wagner-Tenor Stephen Gould 61-jährig gestorben

„Wir sind fassungslos und in tiefer Trauer. Unsere Gedanken sind mit seiner Familie und seinen Freunden“, teilte seine Künstler-Agentur am Mittwoch mit. Auch die Wiener Staatsoper zeigte sich tief betroffen. „Das Haus am Ring hat dem weltweit gefeierten Tenor und vom ganzen Haus geschätzten Künstler die heutige Vorstellung von „Tristan und Isolde“ gewidmet“. An der Wiener Staatsoper debütierte Gould 2004 als Paul in einer Premiere von „Die tote Stadt“ und war in weiterer Folge in den großen Wagner-Partien seines Fachs zu erleben.