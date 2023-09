Knochenjob, während andere feiern gehen

Das Geld der Oktoberfest-Gäste sitzt heuer trotz saftiger Preise erstaunlich locker. Für Romy und ihre Kollegen ist dieser Umstand äußerst erfreulich. Wie viel genau sie in drei Wochen auf der Wiesn verdient, wollte sie nicht verraten. Bis zu 20.000 Euro Lohn sind für den Job als Wiesnbedienung im Bestfall drinnen, recherchierte die „Krone“. Abhängig ist der tatsächliche Verdienst vom Einsatzort und der Arbeitserfahrung der Kellner. Denn der Lohn beruht auf einer Umsatzbeteiligung. Fast alle Kollegen im „Käfer-Zelt“ kommen aus der Gastro. Anders wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich. Was Romy besonders an ihrer Arbeit schätzt: den Zusammenhalt. Während drei Wochen Wiesn wird das Team zur Familie.