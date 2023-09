Bedeutung der Generation 60+ bei den Wahlen wächst

Durch den demografischen Wandel ist die Bedeutung der Generation 60+ in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Das gilt ganz unmittelbar bei Wahlen: So lag beispielsweise bei der letzten Landtagswahl der Seniorenanteil an den Wahlberechtigten bei 34,2 %, bei der nächsten im Jahr 2027 werden es schon 39,8 % sein.