Rathaus soll Wiener Ärzte-Fehde schlichten

Steinhart selbst war demnach anwesend und verfolgte das Schauspiel schweigend. Schließlich zogen Steinhart und 15 Getreue aus der Sitzung aus und hielten eine eigene Sitzung ab, in der sie Huber - er war mit 7 Funktionären zurückgeblieben - für „befangen“ erklärten. Steinharts Fraktion begründet ihr Vorgehen damit, dass Huber „wichtige Anträge nicht zugelassen“ habe. In ihrer eigenen Sitzung beschloss sie etwa, eine Steinhart-Vertraute, die Huber entlassen hatte, wieder in ihrem Job zu installieren.