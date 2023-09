Verkäuferin fälschte Gutschriften und kassierte

Mit fingierten Gutschriften hat eine 28-jährige Angestellte in den vergangenen Monaten rund 5.000 Euro aus der Kassa ihres Arbeitsgebers, einem Geschäft in einem Salzburger Einkaufszentrum, entwendet. Die Frau habe eigenständig Gutschriften für retournierte Produkte und gesonderte Kassenbons erstellt und dann das Bargeld an sich genommen.