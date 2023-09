Ehemann in Streit mit Küchenmesser verletzt

Das junge Ehepaar (22 und 23) lieferte sich am Freitagabend in Salzburg-Liefering zunächst einen verbalen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte aber, und die 23-jährige Türkin ging mit einem Küchenmesser auf ihren ebenfalls türkischen Ehemann los. Der 22-Jährige wurde dadurch am rechten Unterarm in Form einer ca. 1,5 cm großen Schnittwunde verletzt.