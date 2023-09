Jugendliche Hoteldiebe gaben Beute zurück

Der 14-Jährige und der 17-Jährige waren in einem Hotel in Kaprun an eine Notfallzutrittskarte gekommen. Die beiden Burschen streiften damit durchs Hotel, öffneten mehrere Zimmer und stahlen Kosmetiktaschen und eine Stange Zigaretten. Teilweise waren sogar Gäste in den Zimmer, als die Burschen die Türe öffneten.