Sanktionen - Die Kehrseite des Sieges

Für die Ukraine ist die Position des Westens heute von entscheidender Bedeutung. Vor kurzem stieß ich auf einen Meinungsartikel mit dem Titel „Ukraine’s drive to eradicate corruption is a race against time“ von Stephen Blank, der in The Hill veröffentlicht wurde.Blank ist ein renommierter Forscher, leitender Mitarbeiter des Atlantic Council, PhD, ehemaliger Professor für nationale Sicherheit und russische nationale Sicherheitsstudien am Institut für strategische Studien des U.S. Army War College.