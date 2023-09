Speerwerferin Hudson hofft auf den großen Wurf!

Hudson hatte sich in der Vorwoche in Brüssel mit dem großartigen zweiten Platz mit ihrer Saisonbestleistung von 64,65 m in letzter Minute noch einen Startplatz für Eugene ergattert. Mit Eugene hatte sie seit der WM im Vorjahr noch eine Rechnung offen, als sie dort in der Qualifikation mit 54,05 m nur einen gültigen Versuch verzeichnete und als 23. chancenlos ausschied. Aber allein mit ihrer Teilnahme beim Finale der Diamond League in Oregon konnte sie diese Rechnung schon begleichen.