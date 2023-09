Humor und flotte Rhythmen bei jüdischem Konzert

Bereits als Kind zeigte sich Grinbergs musikalische Begabung, die er nach seinem Aufenthalt in Israel in Wien perfektionierte. Seither arbeitet der 1962 geborene Künstler in der Musikszene. Und bleibt dabei seinen jüdischen Wurzeln treu. Grinberg versucht durch seine Kunst die Musik seiner Vorfahren nicht nur am Leben zu erhalten, sondern diese auch anderen Kulturen und Religionen näherzubringen. So waren am Donnerstagabend auch Vertreter der Landes- und Stadtpolitik wie Wilfried Haslauer, Harald Preuner oder Daniela Gutschi von den jüdischen Klängen begeistert.