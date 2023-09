Schon sehr bald: Mercedes stellt die G-Klasse ein!

Werksauslieferung im G-Class Experience Center jetzt auch für Österreich

Wer jetzt noch zuschlägt, kann neuerdings eine persönliche Fahrzeugabholung inklusive einzigartigem Programm in Graz buchen. Das G-Klasse-Erlebnis beginnt am Vortag der Fahrzeugübergabe mit einem exklusiven Abendessen und anschließender Hotelübernachtung mit Frühstück in der Grazer Innenstadt. Am nächsten Morgen bringt ein privater Shuttle die Teilnehmer zum G-Class Experience Center. Dort erwartet sie eine Fahrzeugflotte aus verschiedenen G-Klasse-Modellen für ein individuelles Abenteuer im Gelände, inklusive einer Fahrt über den „Iron Schöckl“ oder einer Wasserdurchfahrt im Wald.