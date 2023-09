Haslauer ermahnt seinen Koalitionspartner

Während Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstagabend den Marko-Feingold-Preis an verdiente Wissenschafterinnen verlieh, war der Koalitionspartner FPÖ im Krisenmodus. Wie berichtet bekam der neue Chef der Stadt-FPÖ, Paul Dürnberger, noch vor seinem Amtsantritt Rücktrittsaufforderungen, weil er bei einer Demonstration mit den rechtsextremen Identitären in Wien mitmarschiert war.