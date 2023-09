Pkw prallte mit Lkw zusammen: Eine Person verletzt

Ein Lkw und Pkw kollidierten auf der Mittersiller Straße in Uttendorf auf Höhe des Badesees. Der 67-jährige Pkw-Lenker wurde dabei schwer verletzt, der 35-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalls wurde die B168 kurzzeitig komplett gesperrt. Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert