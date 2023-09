Salzburg macht Jagd aufs Meister-Triple

Gesprächsstoff gab es also genug am Montag beim Charity-Pokerturnier der Liga im Casino Velden. Wo Cracks, Trainer, aber auch Athleten aus anderen Sportarten und Promis auf „Pokerface“ machten. Darunter Ex-Ski-Ass Michi Kirchgasser oder Beachvolleyball-Pensionist Clemens Doppler, der am Ende in einem echt packenden Finale gegen Vorarlberg-Trainer Dylan Stanley die Nase vorn hatte, die 5000 Euro der Ronald McDonald-Kinderhilfe spendete.