Wehe, wenn sie töten! | Wen trifft die Schuld?

Was aber passiert jetzt mit der dickhäutigen „Mörderin“? In ähnlichen Fällen - etwa in Deutschland - wurden die Tiere nicht eingeschläfert, sondern „strafversetzt“, sprich: an einen anderen Zoo verkauft. Das ist gut so und richtig. Denn was den Tierpflegern, die sich täglich der Gefahr aussetzen, bewusst ist: Tiere handeln nie mit Vorsatz. Das Nashorn nicht, das aus Angst, Panik oder Sorge um den Nachwuchs sein Gewicht zur Waffe macht. Das Raubtier, das keinen Unterschied zwischen menschlicher und tierischer Beute macht. Das Haustier, das in die Ecke gedrängt, als Welpe gequält oder schlicht aus Schmerz und Angst zubeißt: Sie alle tun es nie aus Bösartigkeit. Muss der Mensch sie als bestrafen, wenn andere Menschen Schaden nehmen? Das panische Nashorn? Den hungrigen Leoparden? Den ängstlichen Hund? Nein. Denn das unterscheidet uns von den Tieren: Ihnen fehlt die Bösartigkeit, wir besitzen Güte und Verständnis. Auch, wenn wir beides viel zu selten einsetzen. (ts)