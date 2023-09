Frühlingsrollen: Tonnen kaputter Ware entdeckt

Wer geglaubt hat, dass die Gefahr nur von polnischen Gammelfleisch ausgeht - der irrt leider. Das hat nun eine Großrazzia des Marktamts am Liesinger Großgrünmarkt gezeigt. Mit voller Mannstärke sind die Hygieneprüfer in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgerückt und haben die ankommenden Lastwägen kontrolliert. So wurde diesmal ein mit 1650 Kilogramm Ware beladenes Lieferfahrzeug eines Nudelerzeugers beanstandet, in dem eine zu hohe Temperatur im Laderaum vorherrschte. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.