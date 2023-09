Jugendliche ballerten auf Verkehrstafeln

Die Waidmänner hatten gegen 21 Uhr Schüsse gehört und ließen folglich die illegale Schießübung platzen. Einer der Burschen wurde sofort am Schlafittchen gepackt, die drei anderen machten sich aus dem Staub. Zwei der Flüchtigen wurden wenig später von der alarmierten Polizei verhaftet, der Vierte im Bunde stellte sich selbst. Wie die Erhebungen ergaben, hatte das Quartett das Gewehr aus einem Kellerabteil in Bludenz entwendet. Anschließend machten sich die Burschen zu einem abgelegenen Feldweg in Bürs auf, wo sie auf zwei Verkehrsschilder ballerten.