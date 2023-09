Taxler stahl Luxusuhren: Bereits 60 Opfer bekannt

Polizei forschte Lenker aus

„Zum Glück hat dann ein Kollege von der Polizeiinspektion Klosterneuburg eine Anzeige erstellt“, berichtete Chefinspektor Andreas Lang, Leiter der Ermittlungsgruppe, in der Vorwoche. So kamen die Ermittler im Juni auf das Kennzeichen des Fahrzeugs und konnten die Identität des Lenkers ausforschen. In der Nacht auf vergangenen Montag beobachteten die Ermittler den Lenker mit seinem silbernen Ford Mondeo Kombi wieder und sahen, wie in Wien-Hietzing ein Mann, der in das Schema der anderen Opfer passte, in das Fahrzeug stieg. Auf der längeren Route durch die Stadt schlief der Kunde auf der Rückbank ein und der Lenker stellte sich in Rudolfsheim-Fünfhaus einige Minuten auf einen Parkplatz, um dann nach Währing weiterzufahren und seinen Gast dort abzusetzen.