Fünf Arbeiter mit gefälschten Ausweisen erwischt

„Nur“ Nationalität stimmte nicht

Bei einem Arbeiter mit kroatischem Ausweis stimmten die persönlichen Daten wie Name und Geburtsdatum, jedoch nicht die Nationalität. Die beiden aktenkundigen Arbeiter hatten slowenische bzw. slowakische Ausweise. Der vierte Arbeiter hatte seine originalen Dokumente in einem Taschentuch eingewickelt in seiner Geldbörse versteckt. Alle vier Arbeiter stammen aus Mazedonien und wurden vom Dienstgeber auf einer Tankstelle in Linz aufgenommen.