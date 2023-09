Maxglan feierte den autofreien Tag auf Feststraße

Auto ließ sich hingegen kein einziges in der autofreien Zone zwischen Jägermüller- und Neutorstraße blicken. Bis 23 Uhr war die Maxglaner Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. „Ich freue mich, dass so viele Besucher unserer Einladung gefolgt sind und so die Straße zu einer Feststraße werden lassen“, so Organisator Willi Wulz.