Weiter Ringen um geplante Gasbohrung in Molln

Unter der Erde in Molln soll, wie berichtet, eine große Menge an Erdgas schlummern. Das Energieunternehmen ADX will probeweise bohren, eine Gruppe an Gegnern will das Vorhaben aus, wie sie argumentiert, Naturschutzgründen verhindern - und legte nun eine Liste an geschützten Fledermausarten vor, die dort vorkommen sollen.