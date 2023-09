„Unglaublich! Die WM ‘78 war mehr als nur Cordoba“

„Diese Gruppe zu gewinnen war unglaublich, das muss man sich einmal vorstellen“, schwärmt Krankl. „Die WM war viel mehr als nur Córdoba.“ Aber das ging unter. Dabei hatte vor allem die Schweden-Partie die Nerven strapaziert. Beide Teams wählten eine defensive Taktik, Teamchef Senekowitsch opferte in seiner ersten Elf sogar Schachner für Kriegler. Denn Rot-Weiß-Rot kämpfte auch gegen den Schweden-Komplex (Stichwort Gelsenkirchen 1973). Aber für Krankl war gegen die Wikinger mehrfacher Zahltag. So schrieb er - heute für einen aktiven Teamspieler während einer WM unvorstellbar - am Tag nach dem 1:0 in seiner „Krone“-Kolumne: „Ich habe es allen gezeigt, die geraunzt haben, dass der Krankl überschätzt ist.“