Désirée Nick mit 66 Jahren hüllenlos im „Playboy“

„Frauen über 50 werden in unserer Gesellschaft schwer diskriminiert. Keiner schützt uns. Wer einer Arbeitskollegin an den Po grapscht, wer abfällige Bemerkungen über die Hautfarbe von Kollegen macht, riskiert seinen Job. Aber wenn du über eine ältere Frau sagst: Die alte Schachtel ist nicht mehr taufrisch, hat das keinerlei Konsequenzen. Über Menschen ab 50 wird ungestraft alles ausgekübelt, was woanders nicht mehr gesagt werden darf“, so Désirée Nick, die am 30. September ihren 67. Geburtstag feiern wird, im Interview mit dem „Playboy“. Sie ist damit die bisher älteste Frau auf der deutschen Ausgabe des Magazins.