Skurille Notlösungen in der Kinderbetreuung

Ein Zirkuswagen dient seit Montag in Oberndorf zwölf Kindern als Spielstätte. Nur dank dieses neuen Waldkindergartens an der Lindach hat die Stadt genügend Plätze für die Drei- bis Sechsjährigen, die nicht zu Hause betreut werden können. Genauso geht es Zell am See. Erst im Mai beschlossen, geht im Oktober ein Containerdorf in Betrieb.