Tränen in der Kabine

Am Ende flossen in Österreichs Kabine die Tränen, weinten die Spieler hemmungslos. „Es war total tragisch, für Österreich eine der bittersten Niederlagen aller Zeiten. Was zusätzlich schmerzte: Wir hatten so die WM 1974 vor der Haustüre in Deutschland verpasst“, sagt Hattenberger. „Besser kann man nicht spielen. Aber nie, nie haben wir Glück“, haderte Jara, der noch Jahre später von der „größten Enttäuschung meiner Karriere“ sprach.