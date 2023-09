Anhaltende Diskriminierung von Roma-Schülern

Bis zu 300.000 Roma in Tschechien

Während der nationalsozialistischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurden Roma und Sinti systematisch verfolgt und ermordet. Heute leben Schätzungen zufolge wieder rund 250.000 bis 300.000 Angehörige der Roma-Minderheit in Tschechien, von denen die meisten aus der Slowakei zugewandert sind, die bis 1993 ein Teil des gemeinsamen Staates Tschechoslowakei gewesen war. Viele Roma in Tschechien leiden unter Armut, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung.