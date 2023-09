Kickls Träume | Nehammers Abneigung

Herbert Kickl steht auf der Dachterrasse seines Büros im ersten Wiener Bezirk. Sein Blick schweift in die Ferne. Zu seinen Füßen: das Parlament. Jener Ort, an dem schon einmal ein Traum für den FPÖ-Chef wahr wurde, er schon einmal auf der Regierungsbank Platz nahm. Als Innenminister - bis sein Parteifreund Strache und die ÖVP ihm die Macht wieder nahmen. Jener Ort, an den er nach den nächsten Wahlen als Kanzler zurückkehren möchte. „Die FPÖ gibt es nur mit Herbert Kickl“, sagt der blaue Parteichef im krone.tv-Sommergespräch klar und deutlich wie selten zuvor. Bisher überließ er den Kampf für seine Person gerne anderen, wie Generalsekretär Christian Hafenecker. Dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen ihn nicht angeloben will? Geschenkt! „Damit würde er zum Austro-Trump, der keine Wahlergebnisse zur Kenntnis nimmt“, ätzt Kickl gegen seinen politischen Lieblingsfeind. Dass weder Rot noch Schwarz mit ihm regieren wollen? Geschenkt! „Diese Herrschaften sind sehr, sehr situationselastisch“, poltert Kickl gegen seinen wahrscheinlichsten Koalitionspartner, die ÖVP. Herbert Kickl ist kein Träumer, setzt jeden Satz, jede Anfeindung, jeden Angriff ganz gezielt ein. Wenn Herbert Kickl dennoch träumt, dann von der Macht. Jener, die er als Chef der größten und stetig wachsenden Oppositionspartei schon hat. Und jener, mit der er nach den nächsten Wahlen als Chef der möglicherweise stimmenstärksten Partei fix rechnet.