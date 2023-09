„ÖVP setzt falsche Schwerpunkte“

Hebel ansetzen, wo die Not am größten ist

Im Übrigen wäre der Erwerb von Eigentum auch für frühere Generationen mit erheblichen Hürden verbunden gewesen, verweist Diettrich auf den Fakt, dass in den Achtzigern das Zinsniveau deutlich höher lag als aktuell. Anstatt einer Illusion nachzuhängen, müsse der Hebel dort angesetzt werden, wo die Not am größten ist: bei den Menschen mit unteren und mittleren Einkommen, die auf Miete leben und die durch die Teuerung teils finanziell massiv unter Druck geraten sind.