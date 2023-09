Psychisch kranker Militär stellte sich der Polizei

Ein bewaffneter Ex-Unterleutnant des italienischen Heeres mit psychischen Problemen, der seit Mittwoch in seiner Wohnung in Cordovado in der friaulischen Provinz Pordenone verbarrikadiert war, hat sich nach langen Verhandlungen den Carabinieri gestellt. Der Mann hatte mehrere Gewehre in seiner Wohnung, die er den Ordnungshütern übergab.