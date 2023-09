Verletzte Person nach Kollision am Radweg

Ein Zusammenstoß zweier Radfahrer ereignete sich am Donnerstagabend in Salzburg. Ein 82-jähriger Radfahrer ohne Helm befuhr den Geh- und Radweg der Michael-Pacher-Straße in Richtung Überfuhrsteg. Gleichzeitig fuhr eine 34-jährige Radfahrerin, ausgestattet mit einem Helm, den Franz-Hinterholzer-Kai stadtauswärts entlang.