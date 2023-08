Hornissenstich in Italien: Urlauber-Bub (9) tot

Komplexe Lebertransplantation in Turin

Die Nieren des Kindes wurden am Freitag in Turin einem Mann und einer Frau eingepflanzt. Die Leber wurde einem erwachsenen piemontesischen Patienten transplantiert, der an einer Leberzirrhose litt und wegen einer chronischen hepatischen Enzephalopathie, die ihn stark einschränkte, im Molinette-Krankenhaus in Turin behandelt wurde. Die Operation dauerte zwölf Stunden lang.