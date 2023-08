Auch Tiere sind im Sommer heiß aufs Eis

Eis-Party im Tierschutzhaus

Das Tierschutzhaus Vösendorf sorgte bei einer Eis-Party dafür, dass einige der pelzigen, borstigen und felligen Schützlinge in den Genuss von Gefrorenen kamen. So freuten sich etwa die charmanten Kune-Kune Schweine Tekla und Kevin über tiefgekühlte Karottenstückchen mit einigen Äpfel als süßes Topping. Auch die quirligen Waschbären Elsa und Niko bevorzugten gefrorenes Apfelmus mit einem Karottenstiel. Rhesusaffe Tommy wiederum freute sich über ein Joghurt-Bananeneis am Stiel oder besser gesagt Ästchen.