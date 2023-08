Thiem gegen Rinderknech - ab 16 Uhr LIVE

Freilos für Ofner in Runde eins

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner ist in Winston als Nummer 15 gesetzt und hat in Runde eins ein Freilos. Der 27-jährige Steirer trifft in der zweiten Runde auf den Sieger aus Juan Pablo Varillas (PER) gegen Alex Michelsen (USA). Topgesetzt bei dem mit 850.680 Dollar dotierten ATP-250-Event ist der Kroate Borna Coric vor Tallon Griekspor (NED).